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Начальник поліції Чернівецької області звільнився

Він не працює вже три тижні.

Начальник поліції Чернівецької області звільнився
Фото: facebook.com / Анатолій Дмитрієв

Начальник Головного управління Національної поліції Анатолій Дмитрієв звільнився з посади.

Він не працює з 29 липня, повідомила в п'ятницю "Суспільному" речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук.

Після цього Дмитрієв опублікував допис у фейсбуку, де подякував колегам та іншим правоохоронцям за співпрацю.

"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки та довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв в законі та з найнижчою криміногенною обстановкою серед областей України", - заявив він.

Генерал поліції третього рангу Дмитрієв очолював чернівецьку поліцію з 2018 року. З жовтня 2016 року до грудня 2017 року він був начальником Головного управління Нацполіції Харківської області

Нагадаємо, що на минулому тижні відбулася зміна керівника поліції Києва. Замість Андрія Крищенка, який займав посаду з 2015 року, призначили Івана Вигівського з Полтави.

Також начальника поліції міняють в Харківській області.

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