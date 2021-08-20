​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в "Дії" (оновлено)
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
Зеленський: Крим із радістю прийме українську владу після деокупації
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
У Києві знесли історичну садибу Барбана (оновлено)
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Поліція затримала двох активістів під час демонтажу історичного маєтку Барбана у Києві (оновлено)
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
Кулеба оголосив повний склад учасників "Кримської платформи"
ГоловнаПолітика

Замовник підпалу ужгородського офісу спілки угорців помер у Москві

Оксенрайтеру було 45 років, попередня причина смерті - серцевий напад.

Замовник підпалу ужгородського офісу спілки угорців помер у Москві
Мануэль Оксенрайтер
Фото: myrotvorets.center

У Москві на 46-му році життя помер ультраправий німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, який був замовником підпалу ужгородського офісу спілки угорців.

Про це повідомляється на сайті журналу Zuerst!, де Оксенрайтер був головним редактором.

Смерть настала 18 серпня від серцевого нападу, уточнює видання.

Нагадаємо, 4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із пальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.

Підпал розкрили гарячим слідом. Українська влада відразу назвали імена паліїв офісу в Ужгороді: Адріан Марглевський із Кракова і Томаш Шимков'як з Бидгоща. Пізніше стало відомо, що організатором підпалу став ще один поляк Міхал Прокопович, член неофашистської організації "Фаланга" і партії "Зміна" (її лідер Матеуш Піскорський обвинувачувався у співпраці з російською розвідкою).

У січні 2019 року їх почали судити в Польщі, і Прокопович вказав на Оксенрайтера як замовника злочину. За його словами, німець замовив напад на штаб-квартиру Угорської культурної асоціації в Ужгороді і заплатив за це 1 500 євро. Прокопович стверджував, що переслав Оксенрайтеру відео нападу, щоб відзвітувати про виконану роботу.

Тоді ж проти Оксенрайтера в Німеччині почали розслідування за підозрою в підбурюванні до підпалу з обтяжливими обставинами. Відтоді він здебільшого проживав у Москві.

Оксенрайтер був помічником депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра, але через історію з підпалом його звільнили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також