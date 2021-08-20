Замовник підпалу ужгородського офісу спілки угорців помер у Москві

У Москві на 46-му році життя помер ультраправий німецький журналіст Мануель Оксенрайтер, який був замовником підпалу ужгородського офісу спілки угорців.

Про це повідомляється на сайті журналу Zuerst!, де Оксенрайтер був головним редактором.

Смерть настала 18 серпня від серцевого нападу, уточнює видання.

Нагадаємо, 4 лютого 2018 року в Ужгороді в офіс Товариства угорської культури кинули пляшку із пальною сумішшю. Відразу після цього уряд Угорщини звернувся до ОБСЄ з проханням захистити закарпатських угорців.

Підпал розкрили гарячим слідом. Українська влада відразу назвали імена паліїв офісу в Ужгороді: Адріан Марглевський із Кракова і Томаш Шимков'як з Бидгоща. Пізніше стало відомо, що організатором підпалу став ще один поляк Міхал Прокопович, член неофашистської організації "Фаланга" і партії "Зміна" (її лідер Матеуш Піскорський обвинувачувався у співпраці з російською розвідкою).

У січні 2019 року їх почали судити в Польщі, і Прокопович вказав на Оксенрайтера як замовника злочину. За його словами, німець замовив напад на штаб-квартиру Угорської культурної асоціації в Ужгороді і заплатив за це 1 500 євро. Прокопович стверджував, що переслав Оксенрайтеру відео нападу, щоб відзвітувати про виконану роботу.

Тоді ж проти Оксенрайтера в Німеччині почали розслідування за підозрою в підбурюванні до підпалу з обтяжливими обставинами. Відтоді він здебільшого проживав у Москві.

Оксенрайтер був помічником депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра, але через історію з підпалом його звільнили.