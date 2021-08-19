​Зеленський назвав Путіна нераціональним і занадто емоційним у ставленні до України

"Іноді емоції призводять до незворотних результатів".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін занадто емоційний у ставленні до України.

Про це він сказав у інтерв'ю Washington Post, Liberation, "Новій газеті", Funke Media та НВ.

Зеленський заявив, що може назвати президента Російської Федерації людиною нераціональною і дуже емоційною.

"Занадто емоційною для цієї великої відповідальності. Емоційність у Росії є на адресу різних держав. Емоційність якраз, як правило, із раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у ставленні до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів", - сказав президент України.

Він також назвав це найбільшою проблемою.

Нагадаємо, у 2019 році Путін назвав Зеленського симпатичною і щирою людиною.