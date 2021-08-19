Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
ГоловнаПолітика

​Зеленський назвав Путіна нераціональним і занадто емоційним у ставленні до України

"Іноді емоції призводять до незворотних результатів".

​Зеленський назвав Путіна нераціональним і занадто емоційним у ставленні до України
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін занадто емоційний у ставленні до України.

Про це він сказав у інтерв'ю Washington Post, Liberation, "Новій газеті", Funke Media та НВ.

Зеленський заявив, що може назвати президента Російської Федерації людиною нераціональною і дуже емоційною.

"Занадто емоційною для цієї великої відповідальності. Емоційність у Росії є на адресу різних держав. Емоційність якраз, як правило, із раціональністю не пов'язана. Я вважаю, що він занадто емоційний у ставленні до України. Тому що іноді емоції призводять до незворотних результатів", - сказав президент України.

Він також назвав це найбільшою проблемою.

Нагадаємо, у 2019 році Путін назвав Зеленського симпатичною і щирою людиною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також