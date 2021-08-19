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Призначення головою КМДА когось, крім міського голови – порушення Конституції і закону, - ексзаступник голови ЦВК

Прецедент щодо призначення головою КМДА іншої особи є дуже поганим, вважає Андрій Магера.

Призначення головою КМДА когось, крім міського голови – порушення Конституції і закону, - ексзаступник голови ЦВК
Фото: Макс Требухов

Призначення президентом головою КМДА іншої особи, яку не обирали кияни, антиконституційне. Про це заявив заслужений юрист України, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі телеканалу «Київ».

«Давайте в першу чергу розглядати конституційні моменти: чи можливий такий варіант, коли президент звільнить голову КМДА і призначить на цю посаду іншу особу, яка не обиралась киянами? Статті Конституції 118 і 140 говорять про те, що особливості здійснення місцевого самоврядування і виконавчої влади у Києві визначаються окремим законом. Такими законами є ЗУ «Про столицю». Там визначено, що на посаду голови КМДА може бути призначений лише Київський міський голова. Тобто особа, обрана на загальних виборах киянами. Прецедент щодо призначення головою КМДА іншої особи є дуже поганим», - наголосив Магера.

Заслужений юрист переконаний, що президент не має права звільняти голову КМДА без вагомих причин.

«Чи може президент в принципі звільнити голову КМДА? Коли для цього будуть вагомі підстави: припинення громадянства, визнання його недієздатним, виїзд на постійне місце проживання за кордон. Але з політичних міркувань ухвалювати рішення президенту і тим більше призначати на цю посаду особу, яку кияни не обирали, буде порушенням Конституції і ЗУ «Про столицю», - зазначив Магера.

Він вважає, що сама процедура затвердження Київського міського голови є застарілою та несправедливою щодо киян.

«Кияни можуть запитати: чому харків’яни мають свого міського голову, якого держава не призначала? Дніпряни мають свого міського голову, одесити і так далі. І всі ці посадові особи місцевого самоврядування не затверджуються центральною владою. Чому в Києві у ХХІ столітті у нас міський голова обов’язково має бути кимось затверджений? Жителям Києва мають надати такі ж права, як і всім українцям», - підсумував Магера.

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