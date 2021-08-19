Зеленський: "Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запрацює"

"Ми використаємо час для захисту власних інтересів".

Час, необхідний для запуску газогону "Північний потік-2", Україна має використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "НВ" та "Новая газета".

Глава держави зауважив, що тема "Північного потоку-2" – серед пріоритетних у порядку денному його зустрічі з Президентом США Джозефом Байденом у Вашингтоні.

"Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення «Північного потоку – 2» залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів”, - наводить слова Зеленського пресслужба глави держави.

За словами глави держави, навіть після закінчення будівництва цього трубопроводу є ймовірність, що він не запрацює.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” планується завершити 23 серпня.