Зеленський: не очікую, що Меркель приїде до Києва з подарунками, але це можуть бути гарантії для України

Президент Володимир Зеленський не виключає, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам видань з країн "Нормандської четвірки" та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета".

Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що перед візитом до України Меркель спершу відвідає Росію, Зеленський зазначив, що він повністю спокійний щодо цього.

"Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що Меркель у відносинах з Росією керується прагматичними міркуваннями, але він вважає цей підхід надто м’яким.

"Зрозуміло, що вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив. Моя особиста думка, що канцлер просуває дуже делікатний шлях балансування. Як на мене, то це аж занадто м’яко", – наголосив президент.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента зазначили, що візит Меркель в Україну 22 серпня підтверджує, що без участі Зеленського наявні у Європі безпекові питання не вирішуються. Зазначалося, що Зеленський та Меркель говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які вона взяла на випадок, якщо Росія після запуску "Північного потоку – 2" спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем.

За даними ЗМІ, будівництво газопроводу планується завершити 23 серпня. У цей день представники понад 40 країн і організацій зберуться в Києві, щоб обговорити питання, пов'язані з окупацією Криму (Кримська платформа).