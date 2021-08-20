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Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде

Голові КМДА може загрожувати звільнення.

Кличка викликали на засідання РНБО, але він не піде
Фото: EPA/UPG

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заявив, що його викликали на сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Мені зателефонували з Офісу Президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку", - йдеться у дописі Кличка в телеграмі.

Він сказав, що не зможе бути присутнім на засіданні, бо поїхав в Чернігівську область в робочу поїздку у справах Асоціації міст України.

Глава парламенту Дмитро Разумков вранці говорив, що на порядку денному засідання РНБО не було питання усунення голови КМДА, але не виключено, що з'явиться.

На початку цього тижня з'явилася інформація, що на засіданні РНБО буде розглядатися питання зміщення Кличка з посади голови КМДА. Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі писала, що вже у п'ятницю столиця може отримати нового очільника адміністрації. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

У випадку, якщо президент Володимир Зеленський дійсно звільнить Кличка, він залишиться тільки міським головою. Голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

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