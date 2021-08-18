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Чернишов спростував інформацію про призначення на посаду голови КМДА

Другий ймовірний кандидат теж наразі залишається на своїй посаді.

Чернишов спростував інформацію про призначення на посаду голови КМДА
Олексій Чернишов

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов спростував інформацію про його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

"Сьогоднішня інформація стосовно мого призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад та територій України", - написав він у фейсбуці.

Він наголосив, що розвиток регіонів України - пріоритет роботи уряду та Мінрегіону, зокрема. Київщина та місто Київ не є виключенням. "Разом з командою працюємо над тим, аби кожна громада стала економічно успішною та комфортною для людей", - додав Чернишов.

Як пише у своєму телеграм-каналі шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна, у п’ятницю, 20 серпня, Київ отримає нового голову КМДА. За її інформацією, другий ймовірний кандидат на посаду - голова Держаудитслужби Геннадій Пліс, який свого часу був заступником Кличка і дуже добре знає Київ. Проте "ні Пліс, ні Чернишов на голову КМДА в даний час не йдуть".

Нагадаємо, 16 серпня мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика". Він вважає, що його всупереч Конституції хочуть усунути з посади голови КМДА і призначити туди іншу людину.

За словами Кличка, масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто.

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