Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"

Він вважає, що його всупереч Конституції хочуть усунути від посади глави КМДА і призначити туди іншу людину.

Мер Києва Віталій Кличко записав відозвернення з приводу обшуків, що відбулися сьогодні в комунальних та підрядних підприємствах.

У ролику, оприлюдненому КМДА, він звернувся до киян та представників різних органів влади і заявив, що нібито щодо нього реалізовують спланований сценарій.

"Масові обшуки, що паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади, які тривають вже кілька місяців, є системним тиском – політичним, мотивованим тиском на владу Києва", – заявив він.

За словами Кличка, ці дії спрямовані на дискредитацію влади Києва та його особисто. Він вважає, що метою цього є звільнення його з посади голови КМДА та призначення натомість "зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни".

Як відомо, призначати і звільняти голову КМДА може винятково президент України, подання вносить уряд. У вересня 2019 року уряд Олексія Гончарука направив президенту подання, втім справа далі не пішла. У той час у Кличка був конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Богданом, і саме Богдан форсував питання звільнення очільника КМДА. Кличко у відповідь на це подав заяви до суду і на уряд, і на Богдана.

Однак три рішення Конституційного суду щодо тлумачення статті 118 Основного закону говорять про те, що очільником КМДА може бути тільки людина, обрана киянами як мер міста.

У травні 2014-го мером Києва було обрано Віталія Кличка, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною знаменитих віденських домовленостей між Порошенком і Кличком.

Нове загострення відносин між Кличком та центральною владою відбулося навесні 2021 року. Правоохоронні органи влаштували масовані обшуки в комунальних підприємствах та їхніх підрядниках, що мер міста назвав тиском на міську владу. На думку Кличка, обшуки пов'язані з небажанням миритися із запровадженням виконавчих комітетів, "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Кличко також стверджував, що про всі факти зловживань міській владі було відомо і вона сама передавала про це інформацію правоохоронцям.

Зеленський же про Кличка сказав, що "голова мого офісу не бере хабарі, тому ми не конкуренти".

ДФС заявила про проведення 40 обшуків для розслідування корупційних справ на комунальних підприємствах Києва. У КМДА звинуватили ДФС у маніпулюванні фактами і сказали, що всі слідчі дії стосуються винятково діяльності підрядних та субпідрядних організацій, які є приватними товариствами.

Після цього у столиці змінився начальник поліції – замість Андрія Крищенка київський главк очолив Іван Вигівський. Джерела LB.ua повідомляли, що зміна відбулася через те, що владу не влаштовували робочі відносини, які склалися між Кличком і Крищенком.

Уже 16 серпня оголосили про підозру начальнику комунального підприємства ШЕУ Деснянського району в розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

Чергові обшуки провели в Департаменті транспортної інфраструктури та на комунальному підприємстві "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і в підрядних організаціях, задіяних на будівництві Подільського мостового переходу через р. Дніпро.

У КМДА заявили, що системні обшуки у Київській мерії та на комунальних підприємствах міста спрямовані на формування негативного іміджу столичної влади та на створення перешкод для втілення важливих для міста та киян проєктів.