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Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 90, - МЗС

Наразі дипломати формують список громадян, які потребують евакуації.

Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 90, - МЗС
Фото: EPA|/UPG

Вже 90 українців та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну. Наразі дипломати формують список громадян, які потребують евакуації.

Про сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані надати максимальну допомогу українцям, які нині перебувають в Афганістані", - заявив представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що українська сторона опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації. Не виключається залучення можливостей іноземних партнерів.

"Для отримання допомоги співвітчизники мають повідомити посольство в Таджикистані або в Пакистані свої контактні дані та місце знаходження в Афганістані. Родичі в Україні також мають можливість звернутися на "гарячу лінію" МЗС", - додав він.

Нагадаємо, Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн: України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Частина евакуйованих афганців попросила Україну надати їм статус біженців.

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