Американські солдати вбили двох озброєних людей в аеропорту Кабула

Американські військові застрелили двох озброєних людей на території міжнародного аеропорту столиці Афганістану Кабула.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерело в американському уряді підтвердило, що двох озброєних чоловіків застрелили після того, як вони наблизилися до військових, які охороняють злітно-посадкову смугу. Подробиць події WSJ не повідомляє.

Також очевидці повідомили виданню, що бачили три закривавлених тіла поруч із будівлею кабульського аеропорту.

В аеропорту зібралися тисячі афганців, які хочуть утекти з країни після захоплення столиці рухом "Талібан".

Натовп біженців вибіг на злітно-посадкову смугу. Щоб розігнати їх, солдати США відкрили попереджувальний вогонь.

Стало відомо, що щонайменше п'ять людей загинули в результаті стрілянини.