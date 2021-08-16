Американські солдати вбили двох озброєних людей в аеропорту Кабула

Американські військові застрелили двох озброєних людей на території міжнародного аеропорту столиці Афганістану Кабула.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Джерело в американському уряді підтвердило, що двох озброєних чоловіків застрелили після того, як вони наблизилися до військових, які охороняють злітно-посадкову смугу. Подробиць події WSJ не повідомляє.
Також очевидці повідомили виданню, що бачили три закривавлених тіла поруч із будівлею кабульського аеропорту.
В аеропорту зібралися тисячі афганців, які хочуть утекти з країни після захоплення столиці рухом "Талібан".
Натовп біженців вибіг на злітно-посадкову смугу. Щоб розігнати їх, солдати США відкрили попереджувальний вогонь.
Стало відомо, що щонайменше п'ять людей загинули в результаті стрілянини.