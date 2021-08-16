Вранці понеділка в Кабулі після фактичного взяття міста "Талібаном" не відкрилися багато магазинів, а вулиці переважно лишаються спорожнілими. Натомість в аеропорту зібралися сотні людей в надії полетіти зі столиці Афганістану, пише Reuters. За даними France 24, таких людей навіть тисячі. Деякі мешканці йдуть до аеропорту пішки.

Фото: EPA/UPG Кабул, понеділок, 16 серпня

Фото: EPA/UPG

Американські війська, дислоковані в аеропорту для забезпечення евакуації військових США, відкрили вогонь у повітря для стримання сотні цивільних, які вибігали на злітно-посадкову смугу, щоб спробувати сісти на літак.

"Натовп під контролем. Вогонь був лише задля припинення хаосу", – зазначив один із американських посадовців.

Спорожнів і дипломатичний район Вазір Акбар Хана, де розташовано багато посольств. За словами місцевих мешканців, також нікого нема в урядових будівлях. На блокпостах району лишилося мало охоронців – деякі автомобілісти просто познімали там шлагбауми, щоб безперешкодно їхати.

Росія повідомила, що для її дипломатів загрози немає, тому частина працівників посольства лишиться в Кабулі.

This is how chaotic the situation got some moments ago at the Kabul Airport. People desperate to fly away while Americans take control of the base. #Kabul #kabulairport pic.twitter.com/7KQcHYbm9s — Aayush Sharma (@AayushJourno) August 16, 2021

Власник магазину килимів Карім Станекзай розповів журналістам, що ночував на роботі, щоб захистити товар.

"Я перебуваю в стані повного шоку. Вступ талібів налякав мене, але (президент) Гані лишив нас всіх в цій ситуації, а це найгірше", – поділився чоловік.

Один із лідерів талібів заявив, що солдатам наказали не заважати місцевим вести повсякденну діяльність і заборонили робити щось, що "їх налякає".

Нагадаємо, що вчора "Талібан" зайшов у передмістя Кабулу, перед тим кілька тижнів він захоплював столиці провінцій. Президент Афганістану поїхав з країни. Держави масово евакуюють своїх громадян. Україна вивезла літаком 79 людей, які є громадянами п'яти країн.

Захоплення влади в Афганістані супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.