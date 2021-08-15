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Авіація ДСНС України повернулася з Туреччини

Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.

Авіація ДСНС України повернулася з Туреччини
Ан-32П
Фото: Википедия

Авіатори ДСНС України повернулися з Туреччини, де вони надавали допомогу у гасінні масштабних лісових пожеж.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що два літаки АН-32П здійснили посадку на аеродромі Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України у м. Ніжин.

За інформацією рятувальників, загалом з початку робіт у Туреччині було здійснено 124 скиди води (992 т) на осередки пожеж. Працювали літаки поблизу провінцій Анталія та Іспарта.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині два пожежні літаки Ан-32П із складу авіації ДСНС України. Пізніше до них доєдналися чотири гелікоптери Мі-8 МТВ-1. Таким чином Україна зробила один із найбільших внесків за кількістю наданих повітряних суден для пожежогасіння. 

Загалом, для допомоги у боротьбі із цим природнім лихом до Туреччини шість країн світу відрядили 18 повітряних суден.

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