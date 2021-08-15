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Президент Афганістану подасть у відставку, тривають перемовини з талібами

Главою перехідного уряду мають призначити ексочільника МВС Афганістану Алі Ахмада Джалалі.

Президент Афганістану подасть у відставку, тривають перемовини з талібами
Ашраф Гані
Фото: ЕРА/UPG

Президент Афганістану Ашраф Гані найближчим часом залишить свою посаду. Про це повідомляє timesofindia.indiatimes.com.

Посаду Гані, за повідомленням radiocentro977.com, може зайняти представник талібів, мулла Абдул Гані Барадар. Главою перехідного уряду, як очікується, буде призначений колишній очільник МВС Афганістану Алі Ахмад Джалалі.

Відомо, що зараз делегація талібів перебуває у президентському палаці в Кабулі, де тривають перемовини з афганською владою. Посередником у цьому процесі є голова Вищої ради національного примирення Афганістану Абдулла Абдулла.

Мова йде про перемовників з представництва талібів в Досі (Катар): вони курували контакти з афганського політичного врегулювання, пише interfax.com.ua. Зокрема, в делегацію увійшов брат одного з керівників руху "Талібан" Анас Хаккані – Сіраджуддіна Хаккані. 

Прес-секретар політичного офісу талібів в Катарі Мухаммал Наїм спростував інформацію про приїзд в Кабул заступника лідера руху "Талібан", мулли Барадара Ахундов. 

Відомо також, що делегація уряду Афганістану відправиться у Катар для зустрічі з представниками Талібану.

Нагадаємо, у неділю, 15 серпня "Талібан" увійшов у передмістя Кабулу – столиці Афганістану. Очікується мирна передача влади.

Того ж дня зранку таліби захопили без супротиву Джелалабад – ключове місто на сході Афганістану.

14 серпня "Талібан" захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.

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