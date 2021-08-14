Таліби захопили четверте за величиною місто Афганістану Мазарі-Шариф

З великих міст під контролем урядових сил залишилась тільки столиця Кабул.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" у суботу, 14 серпня, захопив місто Мазарі-Шариф, четвертий за величиною населений пункт Афганістану. З великих міст під контролем урядових сил залишилась тільки столиця Кабул.

Про це пише Reuters.

Урядові війська залишили місто в основному без боїв, хоча в околицях Мазарі-Шарифа відбулися спорадичні сутички.

Напередодні таліби взяли під контроль місто Пулі-Алам, що за 50-60 кілометрів на південь від Кабула, а за день до того - друге за величиною місто Афганістану Кандагар та третє - Герат.

Військова операція ісламістів дозволила їм взяти під контроль значну частину північного, західного та південного Афганістану. Все це відбувається менше ніж за три тижні до того, як Сполучені Штати Америки збираються вивести з країни свої останні війська.

В очікуванні можливого падіння Кабулу західні держави закривають та евакуюють свої посольства.

У суботу міністр закордонних справ Катару Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані зустрівся з лідером Талібану муллою Абдул Гані Барадаром, закликавши його припинити ескалацію та зупинити наступ.