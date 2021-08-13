Україна відправить миротворців до Боснії та Герцеговини

Участь у миротворчій операції від України візьмуть два військовослужбовці.

Українські військові візьмуть участь у миротворчій місії на території Боснії та Герцеговини, де долучаться до операції сил ЄС під назвою "Алтея". Це буде перша місія України під егідою Європейського Союзу.

Відповідне рішення було ухвалене 30 липня під час виїзного засідання Ради Національної безпеки та оборони України, передає АрміяInform.

Наразі проєкт Указу "Про направлення національного персоналу для участі в операції ЄС "Алтея" очікує на підпис президента України. Українські військові відбудуть до Сараєва одразу після підписання документу. Ротація військовослужбовців відбуватиметься раз на рік.

Як уточнили у Головному управлінні військового співробітництва та верифікації Збройних Сил, участь у миротворчій операції від України візьмуть два військовослужбовці. Вони проходитимуть службу на посадах штабу операції "Алтея" у місті Сараєво. Здебільшого їхня робота полягатиме у забезпеченні прямого зв’язку між усіма штабами та органами управління, що діють у районі проведення операції, здійсненні контролю за станом проведення операції та забезпеченні збору повної інформації щодо поточної оперативної обстановки в районі проведення операції та плануванні проведення майбутніх заходів, зокрема навчань, зустрічей, візитів тощо.

Наразі у Збройних Силах України триває робота щодо відбору та затвердження кандидатів для подальшого направлення до операції в Боснії та Герцеговині, а також проходить їхня теоретична та практична підготовка.

"Участь військовослужбовців Збройних Сил України в операції ЄС "Алтея" сприятиме підвищенню міжнародного авторитету нашої держави як повноправного партнера у відповідній сфері, а також подальшому зміцненню партнерства асоціації між Україною та Європейським Союзом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, операція "Алтея" започаткована 2 грудня 2004 року на підставі рішення Ради Європейського Союзу та Резолюції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575. Операцію було розпочато з метою забезпечення виконання умов Дейтонської угоди, підписаної 14 грудня 1995 року та спрямованої на припинення вогню, розділення сторін, що конфліктують, а також відокремлення території.