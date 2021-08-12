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МЗС рекомендує громадянам України негайно залишити територію Афганістану

Причиною стала ескалація збройного конфлікту в державі.

МЗС рекомендує громадянам України негайно залишити територію Афганістану
Фото: picture alliance/YAN ZHONGHUA

Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує громадянам України, які продовжують перебувати в Афганістані, негайно залишити територію цієї країни.

Проце повідомляє пресслужба МЗС.

“У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Ісламській Республіці Афганістан, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто продовжує перебувати в цій країні, – негайно залишити її територію”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що у разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Таджикистані за телефоном «гарячої лінії»: +992 900006520, на електронну адресу: emb_tj@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України за номером телефону +38 044 238-16-57, електронна адреса: cons_or@mfa.gov.ua.

Напередодні радикальний ісламістський рух "Талібан" взяв під контроль 150-тисячне місто Газні, адміністративний центр однойменної провінції, що розташоване приблизно за 130 км на південний захід від столиці Кабула.

Талібан контролює вже приблизно дві третини Афганістану, і американська розвідка вважає, що Кабул може здатися до кінця осені.

Таліби активізували наступ на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану. Протягом останніх днів таліби захопили велику кількість міст, у тому числі стратегічно важливий Кундуз, в якому тривалий час розташовувалася база контингенту Бундесверу.

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