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​Столицю Австралії закривають на локдаун через один виявлений випадок ковіду

Новий випадок COVID-19 став першим для Канберри більше ніж за рік.

​Столицю Австралії закривають на локдаун через один виявлений випадок ковіду
Фото: EPA/UPG

Столицю Австралії Канберру закриють на семиденний локдаун після того, як у місті виявили один випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомило видання The Australian, передає "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент ми не знаємо джерело інфекції, але ведеться розслідування... Це найсерйозніша загроза громадському здоров'ю, з якою ми стикалися цього року, навіть з початку пандемії", - заявив глава представництва регіону Ендрю Барр.

Новий випадок COVID-19 став першим для Канберри більше ніж за рік. Останній раз місто закривали на локдаун у квітні минулого року, тоді карантин тривав п'ять тижнів.

Під час цього локдауну жителі столиці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за необхідними товарами, по роботі та навчанні, якщо немає можливості працювати і займатися дистанційно, а також для відвідування лікарень, і - щоб зробити щеплення. Буде також дозволено займатися спортом на вулиці, але не більше години на день.

Наразі більше половини жителів Канберри від 15 років отримали як мінімум одну дозу вакцини і 25,9% жителів - обидві дози.

Зараз семиденний локдаун також діє в найбільшому місті Австралії - Сіднеї та в другому за величиною місті країни - Мельбурні. Всього за весь період пандемії в Австралії було зареєстровано понад 37 тис. випадків зараження і 947 смертей.

Нагадаємо, у листопаді минулого року на півдні Австралії штат Південна Австралія оголосив локдаун на шість днів через хворого на COVID-19 співробітника піцерії, який збрехав, що не працював під час зараження.

Австралія не збирається відкриватися для туристів до кінця 2022 року.

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