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Судан вирішив видати Омара аль-Башира суду в Гаазі

Колишнього диктатора судитимуть за військові злочини та геноцид в Дарфурі.

Судан вирішив видати Омара аль-Башира суду в Гаазі
Колишній президент Судана Омар Хасан аль-Башир
Фото: EPA/UPG

Уряд Судану вирішив видати колишнього президента Омара аль-Башира, який керував країною майже 30 років, Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Про це пише CNN.

Аль-Башира хочуть судити за військові злочини та геноцид в Дарфурі. Ордери на його арешт було видано ще у 2009-2010 роках, коли аль-Башир ще займав посаду президента.

Міжнародний кримінальний суд звинуватив його в організації геноциду під час конфлікту в західній суданській провінції Дарфур, що спалахнув у 2003 році.

Президента Судану вважають ініціатором масового знищення трьох етнічних меншин: фур, масаліт і загава. "Мені не потрібні полонені чи поранені, тільки випалена земля", - цитував аль-Башира тодішній прокурор МУС Луїс Морено Окампо.

За даними ООН, з моменту початку конфлікту в 2003 році в Дарфурі загинули 300 тисяч осіб. Сотням тисяч довелося рятуватися втечею.

Незважаючи на два ордери, аль-Башир, який відмовився визнавати юрисдикцію суду, продовжував подорожувати по світу, відвідуючи дружні країни, в тому числі Росію. 

Аль-Башир пішов у відставку лише в 2019 році на фоні наймасовіших протестів за всю історію його правління, що почалися у відповідь на трикратне підвищення цін на хліб і скорочення субсидій.

Того ж року його визнали винним в корупції та засудили до двох років ув'язнення.

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