У Литві загородження на кордоні з Білоруссю визнали проектом ​​державного значення

Таке рішення дозволяє застосовувати до проекту виключення при проведенні держзакупівель.

Сейм Литви визнав проектом особливого державного значення зведення загородження на кордоні з Білоруссю. Йти на такий крок країна змушена через наплив нелегальних мігрантів.

Як повідомляє “Інтерфакс-Україна”, відповідне рішення підтримали 80 депутатів Сейму. Проти висловилися двоє, ще двоє - утрималися.

Зазначається, що таке рішення дозволяє застосовувати до проекту виключення при проведенні держзакупівель.

Презентуючи документ, міністр внутрішніх справ Польщі, Агне Білотайте сказала, що ухвалений закон дозволить скоротити терміни будівництва загородження на кордоні наполовину. Щоб зупинити наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, планується звести подвійне загородження - з колючого дроту типу концертина і ще дротяний паркан.

За підрахунками Служби охорони державного кордону Литви, обладнання загородження на кордоні обійдеться приблизно в 152 млн євро.

За останні місяці Литва зіткнулася з багаторазовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли вже понад чотири тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Литва має намір за два роки відгородитися від Білорусі стіною через наплив нелегальних мігрантів. Бюджет такого проєкту може скласти 152 млн євро.