КНДР через два тижні після відновлення каналів зв'язку перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї

Режим Кіма не задоволений військовими навчаннями між Півднем і США.

Корейська Народно-Демократична Республіка перестала відповідати на дзвінки Південної Кореї.

Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.

Робота міжкорейських ліній зв'язку була відновлена лише два тижні тому після річної перерви на фоні домовленостей між Кім Чен Ином та Мун Чже Іном про покращення стосунків.

У вівторок, 10 серпня, північнокорейці перестали відповідати на дзвінки, пише агентство. Цьому передувала різка заявка сестри Кіма Кім Йо Чжон щодо спільних військових навчань між Південною Кореєю та США, запланованих на 16-26 серпня.

"Вони є найяскравішим проявом ворожої політики США щодо КНДР, покликаної придушити нашу державу силою", - заявила сестра Кіма, пообіцявши докласти більше зусиль для протистояння "зростанням військових загроз з боку США".

Вона підкреслила, що навчання зашкодять мирним настроям, створеним після відновлення ліній зв'язку.

За даними агентства, Південна Корея після заяви сестри Кіма вирішила не скасовувати навчання, але зменшити їхній масштаб.

Нагадаємо, що напруженість у відносинах між двома корейськими державами помітно посилилася після провалу саміту між Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом у лютому 2019 року. Відтоді переговори між США та Північною Кореєю про згортання атомної програми КНДР зайшли в глухий кут.

КНДР вимкнула канали зв'язку в червні 2020 року. Після цього було підірвано спільний офіс зв'язку в прикордонному місті Кесон, створений у 2018 році для поліпшення відносин.