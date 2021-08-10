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Таліби захопили столиці ще двох провінцій в Афганістані

Тепер "Талібан" контролює 5 з 34 провінцій. 

Таліби захопили столиці ще двох провінцій в Афганістані
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

"Талібан" взяв під контроль столиці ще двох афганських провінцій. Таким чином вони контролюють п'ять із 34 столиць провінцій Афганістану, пише Associated Press

Два депутати північної провінції Саманган заявили, що столиця провінції Айбак здалася без спротиву. Урядові чиновники, за їхніми словами, втікли в інший район. Водночас інший депутат сказав, що деякі об'єкти все ще перебувають під контролем уряду, оскільки сили безпеки чинили спротив бойовикам.

Інша захоплена столиця, Сарі-Пул, здалося через більш ніж тижневий спротив афганських сил безпеки. За словами глави провінції Мохаммада Нурі Рахмані, урядові війська повністю виведені з провінції Сарі-Пул. 

Раніше були захоплені три провінції та їхні столиці: Німроз (столиця Зарандж), Завзджан (Шеберган) та Талекан з однойменною столицею. Також таліби встановили свій прапор над містом Кундуз, але боротьба за контроль над провінцією ще триває. 

Крім того, бої ідуть за столицю провінції Гільменд Лашкар-Гаха. Паралельно бойовики вбивають високопосадовців у столиці, Кабулі. 

Світова спільнота і ООН зокрема попередили, що військова перемога та захоплення територій "Талібану" не будуть визнані. Однак бойовики не зважають на це і не погоджуються на пропозиції сісти за стіл переговорів з афганським урядом. 

Наступ талібів посилився під час виведення західних військ з Афганістану. Бої за владу супроводжуються масовими вбивствами цивільного населення, зокрема й дітей, а також убивствами і викраденнями журналістів. 

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