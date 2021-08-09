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Британія запровадила проти Білорусі нові санкції у річницю початку протестів

Лукашенко вже встиг прокоментувати це рішення: "Та подавіться ви цими санкціями у Великобританії".

Британія запровадила проти Білорусі нові санкції у річницю початку протестів
Фото: tut.by

Сьогодні, 9 серпня, у річницю початку протестів, Великобританія запровадила низку торгових, фінансових та авіаційних санкцій проти Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Великої Британії.

"Режим Олександра Лукашенка продовжує придушувати демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Великобританія не прийме дії Лукашенка після фальсифікації виборів. Продукція державних підприємств Лукашенка не буде продаватися у Великобританії, а наші аерокосмічні компанії не будуть торкатися до його парку розкішних літаків", - заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Пакет нових санкцій проти Білорусі містить:

- авіаційні заходи з запобігання прольоту або посадки білоруських авіаперевізників у Великобританії і заборона на надання технічної допомоги флоту розкішних літаків президента Лукашенка.

- торгові заходи щодо калію, нафтопродуктів, товарів та технологій для перехоплення і моніторингу; товарів, що використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення.

- фінансові заходи, що забороняють купівлю переказних цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених Білоруссю, а також випущених державними банками, і надання кредитів.

Санкції також включатимуть заборони на надання страховки і перестраховки білоруським державним органам, а також зміни в політиці уряду Великобританії щодо подальшого посилення ембарго на постачання зброї.

Олександр Лукашенко вже встиг прокоментувати введені санкції.

"Великобританія? Та подавіться ви цими санкціями у Великобританії. Ми тисячу років не знали цієї Великобританії і знати не хочемо. Ви - прихвостні американські", - сказав він на пресконференції в понеділок.

Нагадаємо, з 9 серпня минулого року в Білорусі тривають протести у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці.

Європейський союз уже ввів секторальні санкції проти Білорусі. Перед тим ЄС, США, Канада, Великобританія також синхронно запровадили персональні санкційні пакети проти режиму Лукашенка.

Проти офіційних осіб Білорусі Євросоюз запровадив два блоки санкцій. Санкційний перелік ЄС найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних. Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента  Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

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