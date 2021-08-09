Лукашенко порадив Зеленському піти на прямі переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР"

"Заради життя людей, заради території, я б з ідіотами розмовляв".

Олександр Лукашенко порадив президенту України Володимиру Зеленському погодитися на прямі переговори з російськими бойовиками на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Під час пресконференції в Мінську Лукашенко сказав, що в даному випадку мета виправдовує засоби.

"Заради життя людей, заради території, я б з ідіотами розмовляв", - заявив він.

Лукашенко підкреслив, що представники окупаційних адміністрацій були присутні під час підписання Мінського протоколу в 2015 року, а Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу було підписано в тому числі й ними.

"Путін до підписання підсумкового документу покликав представників "ЛНР/ДНР", служба безпеки моя їх привезла. І Порошенко це знав, що вони присутні. Путін сказав, що я готовий підписати, але я цього не зроблю, поки представники не підтвердять, і Порошенко погодився. Зробили перерву, і Порошенко з Меркель пішли сало їсти, каву пити. Цей за ними бігав, Олланд чи як там його, - там муттер Меркель все вирішувала, Порошенко так, вигляд робив. Порошенко їх бачив, з ними здоровався", - сказав Лукашенко.

За його словами, після цього Порошенко "кинув" Путіна, відмовившись проводити місцеві вибори на Донбасі.

"Петро сказав: при таких умовах, поки ми на кордон не вийдемо... Так питання не стояло в Мінську. Домовились, визначились, а потім ви кинули Путіна. І що, ви хочете звинуватити Путіна?" - сказав Лукашенко

Він заявив, що президент Володимир Зеленський прийшов до влади на фоні обіцянок принести мир в Україну і має виконувати їх.

"Помри, але зроби. Сядь у вертоліт, лети в Луганськ. Це твоя територія, веди себе, як зарозумілий король. Можеш не сам, можеш підкилимно. Повзти треба туди, шукати людей. І якби Володя Зеленський туди прилетів - і в Україні б аплодували, і на Донбасі, і в Луганську", - сказав Лукашенко.

Він вважає, що Україні не дозволяють це зробити і не дозволять.

Нагадаємо, у квітні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Відтоді плани щодо зустрічі Зеленського і Путіна застопорилися.