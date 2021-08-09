Посол Британії: Україна може приєднатись до НАТО, але потрібні реформи

Посол Великобританії Мелінда Сіммонс заявила, що питання про можливість приєднання України до НАТО "вже вирішене в принципі".

Про це вона сказала в інтерв'ю BBC News Україна.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до НАТО. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі", - сказала вона.

Водночас Сіммонс підкреслила, що для цього потрібні кроки зі сторони України.

"І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема... Із залученістю України, її участю в операціях НАТО - все чудово, і прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи, - в деяких сферах більше, ніж в інших. Одна з них - інституційна реформа в сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ", - сказала пані посол.

Нагадаємо, що влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.