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Іспит на володіння державною мовою склали понад 4,7 тис. осіб

Близько 10 людей провалили іспит, не подолавши 30-відсотковий бар’єр.

Іспит на володіння державною мовою склали понад 4,7 тис. осіб
Фото: Наш вибір

З 19 липня до 6 серпня іспит на рівень володіння державною мовою склали 4766 людей.

Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає Радіо Свобода.

"Комісія вважає, що це доволі хороший результат. Ми розуміємо, що є запит. Ми розуміємо, що велика кількість людей хоче складати іспит", – сказала Демська.

За її словами, до 10 людей не пройшли 30-відсотковий бар’єр і не склали іспит.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент підписав його 15 травня 2019 року.

Із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна буде за результатами саме цього іспиту.

Основне призначення спеціального іспиту - виявити рівень володіння українською мовою особами, які претендують на обрання чи призначення на посади й зобов’язані застосовувати українську мову під час виконання службових обов’язків.

Іспити на рівень знання української мови для державних службовців та охочих здобути громадянство розпочалися в Україні 19 липня.

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