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Іспит на знання державної мови склали вже близько 3 тисяч чиновників, - нацкомісія

70% сертифікатів засвідчили вільне володіння першого ступеня.

Іспит на знання державної мови склали вже близько 3 тисяч чиновників, - нацкомісія
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Станом на 30 липня іспит на рівень знання української мови склали близько трьох тисяч державних службовців.

Про це повідомила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає Суспільне.

За її словами, на сьогодні вже готують 534 сертифікати до видачі. Демська уточнила, що 70% сертифікатів засвідчили вільне володіння першого ступеня.

"Я вважаю, це блискучі результати. На сьогодні немає нікого, хто б не склав", - зазначила чиновниця.

У комісії додали, що інформації щодо того, в якому регіоні іспит склали краще або гірше, наразі немає. Однак попередньо найбільша кількість учасників пройшла випробування у Києві. Також зазначається, що для громадян України іспит є безплатним, а для іноземців коштує 492 гривні. Порушень при складанні іспитів не зафіксували.

За словами заступника голови комісії Володимира Мозгунова, є люди, які мають 97% правильних відповідей, але 100% не було. Водночас він додає, що східні регіони виявилися "більш проактивними" для створення локацій, ніж західні.

За словами членкині комісії Ольги Шевчук-Клюжевої, за два тижні комісія отримала заявки від 20 іноземців, які мають намір отримати громадянство, а всі інші є претендентами для працевлаштування.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Президент підписав його 15 травня 2019 року.

Із 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати сертифікат можна буде за результатами саме цього іспиту.

Основне призначення спеціального іспиту - виявити рівень володіння українською мовою особами, які претендують на обрання чи призначення на посади й зобов’язані застосовувати українську мову під час виконання службових обов’язків.

Іспити на рівень знання української мови для державних службовців та охочих здобути громадянство розпочалися в Україні 19 липня.

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