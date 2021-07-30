Заступник глави МЗС Боднар став послом України в Туреччині

Зеленський визначився з вакансіями в кількох країнах.

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 липня, призначив послів України в чотирьох країнах: Туреччині, Австрії, Індонезії та Танзанії.

Про це повідомляється в указах №335-338.

В Анкару поїде заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який у 2013-2015 роках був радником-посланником посольства в Туреччині, а у 2015-2017 роках - генеральним консулом у Стамбулі.

Він замінив Андрія Сибігу, призначеного у травні на посаду заступника голови Офісу президента.

Послом України в Австрії став дипломат Василь Химинець, який колись працював у посольстві в Німеччині та якийсь час виконував обов'язки посла в цій державі.

Він замінив Олександра Щербу, звільненого у квітні.

Послом України в Індонезії став дипломат, китаєзнавець Василь Гамянін. Він тривалий час був радником-посланником посольства в Китаї.

Посада посла в Індонезії була вакантною з червня 2020 року після звільнення Володимира Пахіля.

Послом України в Танзанії за сумісництвом став Андрій Праведник, який базується в сусідній Кенії.

Нагадаємо, що 30 липня Зеленський також призначив главою місії України при НАТО Наталію Галібаренко.