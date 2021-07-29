РНБО завтра проведе виїзне засідання в Донецькій області, розглянуть 8 питань, - Данілов

Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою, тощо.

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Засідання, яке буде завтра, воно буде на території Донецької області, порядок денний сформований, президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою і тд. Вісім питань завтра будемо розглядати", - сказав Данілов в кулуарах Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави і Національної ради реформ.

За його словами, практика виїзних засідань буде регулярною для залучення до засідань РНБО органів самоврядування.

Раніше, 12 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, засідання вперше відбудеться не в Києві, а в одному з обласних центрів. Він також зазначав, що на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

Втім вже 15 липня РНБО передумала проводити виїзне засідання, воно відбулося в Києві.