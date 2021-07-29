Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Голова Чернігівської ОДА йде у відставку слідом за чоловіком Хомчаком
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Зеленський виніс на засідання РНБО питання про тариф на електроенергію
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Іспанія відкрилася для українців. Де можна відпочити
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
Зеленський пояснив своє рішення звільнити Хомчака
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
У селі біля Коломиї легкомоторний літак упав на будинок, загинули чотири людини
ГоловнаПолітика

РНБО завтра проведе виїзне засідання в Донецькій області, розглянуть 8 питань, - Данілов

Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою, тощо.

РНБО завтра проведе виїзне засідання в Донецькій області, розглянуть 8 питань, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 30 липня, проведе виїзне засідання в Донецькій області, планується розгляд восьми питань.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Засідання, яке буде завтра, воно буде на території Донецької області, порядок денний сформований, президент погодив порядок денний. Будуть питання кордону, питання безпеки в енергетичному секторі, питання, пов'язані з медициною, водою і тд. Вісім питань завтра будемо розглядати", - сказав Данілов в кулуарах Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави і Національної ради реформ.

За його словами, практика виїзних засідань буде регулярною для залучення до засідань РНБО органів самоврядування.

Раніше, 12 липня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в п'ятницю, 16 липня, засідання вперше відбудеться не в Києві, а в одному з обласних центрів. Він також зазначав, що на засіданні розглянуть питання, які стосуватимуться регіону, де відбудуться збори.

Втім вже 15 липня РНБО передумала проводити виїзне засідання, воно відбулося в Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також