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З початку доби на Донбасі ворог 4 рази обстріляв українські позиції

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

З початку доби на Донбасі ворог 4 рази обстріляв українські позиції
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В зоні бойових дій на Сході України від початку доби, 29 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Так, біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 28 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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