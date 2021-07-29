Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В Ужгороді триває ліквідація пожежі складу на території Ужгородського механічного заводу. Станом на 15:50 сталося часткове руйнування покрівлі.

О 16:01 пожежу локалізовано на площі 1 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає, інформує пресслужба ДСНС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Повідомляється, що інформація про пожежу на вул. Гагаріна, 30 на даху одноповерхової складської будівлі надійшла до рятувальників 29 липня об 11:40.

На даний момент до гасіння залучено 44 особи та 12 одиниць техніки ДСНС.

Як пише Мукачево.нет, Ужгородський механічний завод збудували ще в радянські часи. Спочатку на заводі працювали виробництво дрібних меблів та повсякденного одягу. Далі запущено було виробництво м'яких меблів для залізничних вагонів. Згодом меблі виготовлялися і для військових суден.

У кінці 2009 року на території ЗАТ "Ужгородський механічний завод" розпочало свою виробничу діяльність ТОВ «УНГВАЙЕР» – виробник автокабельної продукці. Сьогодні ТОВ «УНГВАЙЕР» налічує більш як 600 працівників та орендує більш як 5 000 кв.м.

Нагадаємо, вчора частина Рівного залишилася без світла через пожежу на трансформаторі.