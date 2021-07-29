Політв'язня Олега Приходька етапували у Володимирський централ

Перший рік ув'язнення він має відбувати в тюрмі-колонії.

Кримського активіста Олега Приходька, якого російський суд засудив до п’яти років ув’язнення в колонії суворого режиму, етапували у Володимирський централ.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов виданню "Ґрати".

Кілька днів тому омбудсман Людмила Денісова повідомила, що Україна два місяці не знає, де утримується Приходько після того, як Військовий апеляційний суд міста Власиха відхилив його скаргу на вирок.

Останнє відоме місце утримання Приходька, повідомляла Денісова, СІЗО-1 в Ростові-на-Дону. Там його у травні востаннє відвідав український консул Тарас Малишевський.

При цьому вона припускала, що його етапували для відбування покарання в російський Володимир. Адвокат Шейхмамбетов отримав підтвердження цієї інформації в російській службі виконання покарань.

У Володимирському централі Приходько має провести перший рік ув'язнення. Згідно з вироком, перший рік свого терміну він повинен провести у в'язниці-колонії, де арештантів постійно утримують у камерах.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали 9 жовтня 2019 року після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району.

ФСБ Росії звинуватила його в підготовці підриву будівлі адміністрації Сак "з метою впливу на ухвалення органами влади рішення про необхідність входження Республіки Крим до складу України".

Крім того, слідство стверджувало, що Приходько "за невстановлених обставин" виготовив вибуховий пристрій, помістивши тротилову шашку в корпус від вогнегасника. Пристрій він нібито зберігав у своєму гаражі, де його під час обшуку 9 жовтня виявили співробітники ФСБ.

Приходько провину заперечував і заявляв про те, що вибухівку йому підкинули під час обшуку. Він вважає, що його переслідують за публічну проукраїнську позицію.

Пізніше йому закинули ще один епізод обвинувачення - планування вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

В Україні відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.