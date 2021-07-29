У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років

У селищі Старий Салтів знайшли вбитою 6-річну дівчинку.
На сайті поліції повідомляється, що про зникнення дочки Мирослави її мама повідомила 28 липня о 19:10.
Вона розказала, що донька близько 18:00 без дозволу пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком, але додому не повернулася.
На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївської поліції, сусідніх відділів, підрозділи ДСНС, Нацгвардії, група кінологів та волонтери.
Близько 23:50 дівчинку знайшли в закинутому будинку, на тілі виявили ознаки насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя.
За підозрою в убивстві затримали 13-річного сусіда, з яким вона пішла з дому.
Йому інкримінують ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або навіть довічне ув'язнення. Але оскільки хлопець ще не досяг віку кримінальної відповідальності, поліція готує клопотання в суд про дозвіл на його допит і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей.
Для встановлення обставин події поліцейські викликали матір підозрюваного.
Нагадаємо, що у березні за підозрою в жорстокому вбивстві бездомного затримали двох підлітків з Ізмаїла. Одному було 12 років, другому - 13 років.