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В Ізраїлі дозволили щепити від COVID-19 дітей від 5 років із груп ризику

Рішення за погодженням міністерства охорони здоров’я прийматиме сімейний лікар.

В Ізраїлі дозволили щепити від COVID-19 дітей від 5 років із груп ризику
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило медичним закладам вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від п'яти до 11 років.

Як повідомляє The Times of Israel, щеплення робитимуть за умови ризику розвитку у дітей важких форм інфекції або летального результату при зараженні COVID-19.

"Існують особливі обставини, при яких варто розглянути варіант вакцинації в кожному конкретному випадку", - зазначили в МОЗ Ізраїлю.

Рішення про вакцинацію дітей із групи ризику прийматиме сімейний лікар, яке згодом погоджуватиме міністерство. Як пише видання, така політика міністерства полягає у намаганні мінімізувати кількість відповідних дозволів та видавати їх лише тим, хто нагальну потребу.

Раніше в українському МОЗ повідомляли, що під час п’ятого етапу вакцинації, який розпочався наприкінці липня, дозволять щепити дітей. Вакцинацію робитимуть лише за рекомендацією лікаря.

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