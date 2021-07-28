В Ізраїлі дозволили щепити від COVID-19 дітей від 5 років із груп ризику

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дозволило медичним закладам вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від п'яти до 11 років.

Як повідомляє The Times of Israel, щеплення робитимуть за умови ризику розвитку у дітей важких форм інфекції або летального результату при зараженні COVID-19.

"Існують особливі обставини, при яких варто розглянути варіант вакцинації в кожному конкретному випадку", - зазначили в МОЗ Ізраїлю.

Рішення про вакцинацію дітей із групи ризику прийматиме сімейний лікар, яке згодом погоджуватиме міністерство. Як пише видання, така політика міністерства полягає у намаганні мінімізувати кількість відповідних дозволів та видавати їх лише тим, хто нагальну потребу.

Раніше в українському МОЗ повідомляли, що під час п’ятого етапу вакцинації, який розпочався наприкінці липня, дозволять щепити дітей. Вакцинацію робитимуть лише за рекомендацією лікаря.