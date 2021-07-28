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У ліфті Держдепу невідомі вирізали свастику – Блінкен пообіцяв провести розслідування

Символ нанесли в крилі будівлі, де розташований відділ моніторингу із антисемітизмом. 

У ліфті Державного департаменту США невідома особа вирізала свастику. Символ зобразили у крилі будівлі, де розташовано офіс спецпредставника для моніторингу та боротьби з антисемітизмом, пише Axios

Після виявлення свастики від імені держсекретаря Ентоні Блінкен розіслали листи всім співробітникам установи.

"Графіті вилучено, цей інцидент буде розслідувано. Це болісне нагадування нам, що антисемітизм не є пережитком минулого. Він все ще є у світі, навіть близько до нас. І це огдино. Йому не місце в Сполучених Штатах, у Державному департаменті або в будь-якому іншому місці", – написав він.

Фото: Axios

У листі Блінкен також звернувся до колег-юдеїв із нагадування про те, що керівництво вдячне кожному з них за службу.

У Twitter він додав, що антисемітизм, як показує історія, часто йде рука об руку з расизмом, сексизмом, гомофобією та іншими проявами ненависті. 

У травні Блінкен у інтерв'ю визнав, що антисемітизм в останні кілька років перебуває на підйомі в США та інших країнах. Він додав, що американська влада буде протидіяти проявам будь-якої ненависті. 

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