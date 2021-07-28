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Байден звинуватив Росію у спробах втрутитися у майбутні вибори до Конгресу

"Це відкрите порушення нашого суверенітету".

Байден звинуватив Росію у спробах втрутитися у майбутні вибори до Конгресу
Фото: EPA/UPG

Росія робить спроби втручання в проміжні вибори в Конгрес 2022 року, поширюючи дезінформацію з цієї теми.

Про це у вівторок заявив президент США Джо Байден, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Росія вже поширює дезінформацію з приводу виборів в 2022 році. Це відкрите порушення нашого суверенітету", - заявив Байден в ході виступу в Управлінні директора Національної розвідки.

Нагадаємо, в середині квітня Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Росії.

Під санкції потрапили 16 фізичних та 16 юридичних осіб, задіяних у спробах уряду Росії вплинути на президентські вибори в США 2020 року, на чолі з першим заступником керівника Адміністрації президента РФ Олексієм Громовим. Серед них - кілька осіб та організацій, пов'язаних з "поваром Путіна" Євгеном Пригожиним.

З Вашингтону також вислали десять російських дипломатів.

США також вперше відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада тоді відкинула звинувачення.

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