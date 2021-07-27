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На хімзаводі в Німеччині стався вибух

Місцевим мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях і тримати вікна та двері зачиненими.

На хімзаводі в Німеччині стався вибух
Вибух на хімзаводі у Німеччині
Фото: twitter.com/FohlenJens

На території великого хімічного підприємства Chempark operator Currenta в місті Леверкузен на сході Німеччини стався вибух.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух трапився на ділянці, де спалюють відходи. Відомо, що постраждали декілька людей.

Місцевим мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях і тримати вікна та двері зачиненими.

Німецький урядовий орган цивільного захисту попередив про "надзвичайну небезпеку". Причина вибуху поки що невідома.

У соціальних мережах місцеві мешканці поділилися відео та фото вибуху. На кадрах видно величезну хмару диму, яка підіймається високо в небо. На фоні чути, що в місті лунають сирени.

Представниця поліції заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року на хімзаводі компанії BASF у Німеччині стався вибух. У жовтні 2014 року в Людвігсгафені стався вибух на трубопроводі BASF і "Газпрому". У результаті інциденту одна людина загинула і близько 30 отримали поранення. Вибух стався через аварію, яка призвела до витоку палива.

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