Місцевим мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях і тримати вікна та двері зачиненими.

Вибух на хімзаводі у Німеччині

На території великого хімічного підприємства Chempark operator Currenta в місті Леверкузен на сході Німеччини стався вибух.

Про це повідомляє Reuters.

Вибух трапився на ділянці, де спалюють відходи. Відомо, що постраждали декілька людей.

Місцевим мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях і тримати вікна та двері зачиненими.

Німецький урядовий орган цивільного захисту попередив про "надзвичайну небезпеку". Причина вибуху поки що невідома.

У соціальних мережах місцеві мешканці поділилися відео та фото вибуху. На кадрах видно величезну хмару диму, яка підіймається високо в небо. На фоні чути, що в місті лунають сирени.

Представниця поліції заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.

#Leverkusen schließt Fenster und Türen! Müllverbrennungsanlage von Bayer. Besonders östlich davon! pic.twitter.com/A0tpjBpJOa — Markus (@Mahqz) July 27, 2021

Нагадаємо, у жовтні 2016 року на хімзаводі компанії BASF у Німеччині стався вибух. У жовтні 2014 року в Людвігсгафені стався вибух на трубопроводі BASF і "Газпрому". У результаті інциденту одна людина загинула і близько 30 отримали поранення. Вибух стався через аварію, яка призвела до витоку палива.