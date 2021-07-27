На території великого хімічного підприємства Chempark operator Currenta в місті Леверкузен на сході Німеччини стався вибух.
Про це повідомляє Reuters.
Вибух трапився на ділянці, де спалюють відходи. Відомо, що постраждали декілька людей.
Місцевим мешканцям рекомендують залишатися в приміщеннях і тримати вікна та двері зачиненими.
Німецький урядовий орган цивільного захисту попередив про "надзвичайну небезпеку". Причина вибуху поки що невідома.
У соціальних мережах місцеві мешканці поділилися відео та фото вибуху. На кадрах видно величезну хмару диму, яка підіймається високо в небо. На фоні чути, що в місті лунають сирени.
Представниця поліції заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.
#Leverkusen schließt Fenster und Türen! Müllverbrennungsanlage von Bayer. Besonders östlich davon! pic.twitter.com/A0tpjBpJOa— Markus (@Mahqz) July 27, 2021
Нагадаємо, у жовтні 2016 року на хімзаводі компанії BASF у Німеччині стався вибух. У жовтні 2014 року в Людвігсгафені стався вибух на трубопроводі BASF і "Газпрому". У результаті інциденту одна людина загинула і близько 30 отримали поранення. Вибух стався через аварію, яка призвела до витоку палива.