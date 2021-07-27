США на саміті "Кримської платформи" представить міністр транспорту

Офіційно Білий дім про свого представника поки не повідомляв.

Від США на український саміт "Кримської платформи" приїде міністр транспорту Пітер Буттіджедж. Про це повідомив нардеп, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, пише "Суспільне".

Інформацію про Буттіджеджа також підтвердили два джерела УП. Офіційно Білий дім про свого представника поки не повідомляв.

"Сполучені Штати направляють (в Україну - ред.) міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджедж", — розповів Джемілєв.

За словами Джемілєва, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер повідомив йому, що президент Штатів Джо Байден не приїде на саміт з низки причин.

Джемлієв припускає, що одна з них – використання відносин Байдена з Україною в передвиборчій кампанії Дональда Трампа.

Пітер Буттіджедж до роботи в уряді був мером міста Саут-Бенд (Індіана). Є лейтенантом резерву ВМС США, ветераном війни в Афганістані.

Неодноразово публічно критикував Росію за її політику, зокрема і щодо Криму.

Нагадаємо, що тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент сказав, що США на саміті представлятиме член уряду, однак не повідомив, хто саме.

Саміт має відбутися в Києві 23 серпня 2021 року. Він покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, у якому буде викладено бачення подальшої консолідації політики деокупації Криму.