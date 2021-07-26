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У Лондоні внаслідок зливи затопило лікарні, дороги і станції метро

Підтоплення призвели до перекриття шосе.

На сході Лондона внаслідок зливи затопило дві лікарні – Whipps Cross та госпіталь Newham. Із першого медзакладу довелося евакуювати 100 людей, пише BBC

Обидві лікарні просять пацієнтів поки що звертатися до інших медичних закладів. Сильна злива 26 липня спричинила затоплення доріг, будинків та станцій метрополітену.

Лондонська пожежна служба повідомила, що отримала понад 1000 дзвінків, пов'язаних із підтопленням.

Чимало доріг лишаються перекритими і сьогодні, зокрема туннель Блекволл, автомагістраль А12 та частини Північного кільцевого шосе.

Вхід до дев'яти станцій метрополітену було обмежено, однак зараз зачиненою лишається тільки одна – Stepney Green.

Найбільше опадів випало в Сент-Джеймс-Парку – 41,6 мм. 

Фото: MARIYA PEEVA

Нагадаємо, що повені та підтоплення через зливи цього літа спостерігалися в декілької країнах. У Німеччині негода забрала життя близько 180 людей. Підтоплення були також у Бельгії, Нідерландах, раніше – в Польщі.

В Україні потужні зливи були зокрема в Києві та Одесі. 

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