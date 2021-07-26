На сході Лондона внаслідок зливи затопило дві лікарні – Whipps Cross та госпіталь Newham. Із першого медзакладу довелося евакуювати 100 людей, пише BBC.
Обидві лікарні просять пацієнтів поки що звертатися до інших медичних закладів. Сильна злива 26 липня спричинила затоплення доріг, будинків та станцій метрополітену.
Severe thunderstorms over central London throughout much of this afternoon have again caused major flash flooding in parts of the capital.— James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) July 25, 2021
This is the scene at Pudding Mill Lane DLR Station in Stratford (via @R0bday): pic.twitter.com/pJxagrelnf
Лондонська пожежна служба повідомила, що отримала понад 1000 дзвінків, пов'язаних із підтопленням.
Чимало доріг лишаються перекритими і сьогодні, зокрема туннель Блекволл, автомагістраль А12 та частини Північного кільцевого шосе.
Avoid A406! Near Walthamstow turnoff. Severe #flooding and stranded cars! #london #londonflood @BBCNews pic.twitter.com/u9bvuuphUx— Sophie Toumazos (@sophdaws183) July 25, 2021
Вхід до дев'яти станцій метрополітену було обмежено, однак зараз зачиненою лишається тільки одна – Stepney Green.
Найбільше опадів випало в Сент-Джеймс-Парку – 41,6 мм.
The #thunderstorms & torrential downpours in the southeast this afternoon have caused #flooding in places. ⛈️⚡️☔️ #UKWeather— BBC Weather (@bbcweather) July 25, 2021
Here's London at the moment👇 pic.twitter.com/XDWFvqv9Dd
Worcester Park, Surrey at the moment. #floods #flooding #thunderstorm pic.twitter.com/XHdMKBKfSR— Kavita (કવીતા) (@_kavita) July 25, 2021
Нагадаємо, що повені та підтоплення через зливи цього літа спостерігалися в декілької країнах. У Німеччині негода забрала життя близько 180 людей. Підтоплення були також у Бельгії, Нідерландах, раніше – в Польщі.
В Україні потужні зливи були зокрема в Києві та Одесі.