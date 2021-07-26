На сході Лондона внаслідок зливи затопило дві лікарні – Whipps Cross та госпіталь Newham. Із першого медзакладу довелося евакуювати 100 людей, пише BBC.

Обидві лікарні просять пацієнтів поки що звертатися до інших медичних закладів. Сильна злива 26 липня спричинила затоплення доріг, будинків та станцій метрополітену.

Severe thunderstorms over central London throughout much of this afternoon have again caused major flash flooding in parts of the capital.



This is the scene at Pudding Mill Lane DLR Station in Stratford (via @R0bday): pic.twitter.com/pJxagrelnf — James Cosgrove (@MrJamesCosgrove) July 25, 2021

Лондонська пожежна служба повідомила, що отримала понад 1000 дзвінків, пов'язаних із підтопленням.

Чимало доріг лишаються перекритими і сьогодні, зокрема туннель Блекволл, автомагістраль А12 та частини Північного кільцевого шосе.

Вхід до дев'яти станцій метрополітену було обмежено, однак зараз зачиненою лишається тільки одна – Stepney Green.

Найбільше опадів випало в Сент-Джеймс-Парку – 41,6 мм.

Фото: MARIYA PEEVA

The #thunderstorms & torrential downpours in the southeast this afternoon have caused #flooding in places. ⛈️⚡️☔️ #UKWeather



Here's London at the moment👇 pic.twitter.com/XDWFvqv9Dd — BBC Weather (@bbcweather) July 25, 2021

Нагадаємо, що повені та підтоплення через зливи цього літа спостерігалися в декілької країнах. У Німеччині негода забрала життя близько 180 людей. Підтоплення були також у Бельгії, Нідерландах, раніше – в Польщі.

В Україні потужні зливи були зокрема в Києві та Одесі.