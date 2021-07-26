Після антиурядових протестів президент Тунісу оголосив про відставку прем'єра

Президент Тунісу Каїс Саїд звільнив прем'єр-міністра країни та заморозив діяльність парламенту після бурхливих демонстрацій щодо пандемії та економічної ситуації в країні.

Протестувальники влаштували святкування на вулицях Тунісу після оголошення рішення президента, передає AP.

Каїс Саїд також зняв імунітет з усіх членів парламенту і заявив, що найближчим часом призначить нового прем'єр-міністра, щоб він "заспокоїв країну".

Президент застосував спеціальний конституційний захід, що дозволив йому взяти на себе виконавчу владу та заморозити парламент на невизначений термін, доки нормальну роботу інституцій не вдасться відновити.

"Ми ухвалюємо ці рішення ... доти, поки соціальний мир не повернеться до Тунісу і поки ми не врятуємо державу", - сказав Саїд у телевізійному зверненні після екстреної наради щодо безпеки після загальнонаціональних протестів.

Протести приурочили до 64-ї річниці повалення монархії та створення Туніської Республіки, яка відзначається 25 липня.

Для стримування протестувальників на вулиці вивели значні сили поліції, які взяли під охорону головну вулицю Тунісу - проспект Бургіба, який десять років тому став центром Жасминової революції, що призвела до повалення режиму президента Зін аль-Абідін бен Алі.

В якийсь момент силовики застосували сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів, кількох осіб затримали. Зіткнення відбулися й в інших містах: Набеул, Сус, Кайруан, Сфакс, Тозур.