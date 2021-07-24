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Активісти демонтували огорожу, що обмежувала доступ до озера Вирлиця

За акцією спостерігали близько 50 правоохоронців.

Майже сотня активістів та місцевих мешканців провела толоку і демонтувала огорожу, що обмежувала доступ населення до озера Вирлиця.

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Толоку організували організації “Суспільство Майбутнього” та “Лицарі міста”.

За акцією спостерігали близько 50 правоохоронців, але у процес вони не втручалися.

Нагадаємо, 21 липня близько сотні активістів і місцевих мешканців протестували проти планів забудовника засипати столичне озеро Вирлиця заради будівництва ТРЦ.

Після дощу 20 липня саме у цьому місці було дуже сильне підтоплення проспекту Бажана – вода заливала перехід метро. Це пов’язують з діями забудовника – саме ця ділянка озера вже в значній мірі засипана.

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