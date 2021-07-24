Поліція відкрила кримінальне провадження через рожеві калюжі біля Рівного

Справа відкрита за фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля.

Поліція Рівненщини відкрила кримінальне провадження за фактом забруднення земель, внаслідок якого біля Рівного з’явилися калюжі з рожевою водою.

Про це повідомили у МВС.

“За фактом забруднення земель речовинами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля слідчі відділення №1 Рівненського районного управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 239 КК України”, – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали працівники ДСНС, екологічна та Держспоживслужба. Фахівці відібрали зразки ґрунту для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, про злив речовини невідомого походження в полі поблизу села Колоденка Рівненського району у п’ятницю, 23 липня, повідомив поліцейський офіцер громади.

На ґрунті між паями, які обслуговує один із агрохолдингів, слідчо-оперативна група поліції виявила речовину рожевого кольору на площі 635,8 кв м.

Фахівці ДСНС встановила, що виявлена рідина – це префект, сертифікований в Україні препарат для боротьби з шкідниками. Дія препарату спрямована на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Клас небезпеки препарату – третій із існуючих п'яти.

Окрім того, експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки від села Колоденки до села М'ятина, де було помічено розлив, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.

Вдень 20 липня на заводі "РівнеАзот" сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти. Унаслідок аварії стався викид нітрозних газів. Фахівців екологічної інспекції на підприємство не пустили.

За словами голови МВС Дениса Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.

В Укргідрометцентрі попередили про ймовірні кислотні дощі після аварії на "Рівнеазоті".