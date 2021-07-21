На "Рівнеазот" не пустили екологічну інспекцію

"Є факти того, що підприємство хотіло так можливо приховати наслідки аварії".

У перевірчих органах припускають, що на "Рівнеазоті" ймовірно хотіли приховати аварію. Про те, що сталася надзвичайна ситуація, екстрені служби дізналися із соцмереж. А сьогодні, попри обіцянки керівництва підприємства, на "Рівнеазот" не пропустили екологічну інспекцію.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Лише згодом на підприємстві прокоментували, що через розгерметизацію трубопроводу стався викид у повітря нітрозних газів.

"Є факти того, що підприємство хотіло так можливо приховати наслідки аварії", - припускає голова екологічної інспекції України Андрій Мальований.

Він приїхав на Рівненщину, аби вивчити ситуацію. Каже, на нараді керівництво "Рівнеазоту" обіцяло сприяти у всіх перевірках. Але під підприємством почув вже інше.

На завод інспекторів так і не пустили. Тепер вони готують документи, щоб все ж провести на "Рівнеазоті" позапланову перевірку. Водночас профільні служби з’ясовують, чому хімпідприємство одразу взагалі нікого не повідомило про аварію.

"Вони б мали однозначно повідомити про цей випадок, щоб і керівник ДСНС в області і я, як міський голова, мали мати всю інформацію, щоби планувати алгоритм дій, щодо потенційної можливої евакуації", - переконує міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Кажуть, замовчування таких ситуацій може колись призвести до страшних наслідків. Чи безпечно зараз людям дихати, після аварії з’ясовує одразу кілька лабораторій. Та небезпечних концентрованих хімічних речовин не зафіксовано. Проте треба ще дослідити ґрунти в напрямку руху рудої хмари. Результати будуть за кілька днів", - йдеться у сюжеті.

У поліції розслідують провадження через порушення правил безпеки на хімпідприємстві.

За словами голови МВС Дениса Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.

В Укргідрометцентрі попередили про ймовірні кислотні дощі після аварії на "Рівнеазоті".

Нагадаємо, що "Рівнеазот" входить до складу Group DF Дмитра Фірташа.