​На кримських ТЕС в обхід санкцій встановили обладнання німецької inge GmbH

Техніку імпортували у 2018 році з Литви.

На кримських теплоелектростанціях, побудованих Росією після окупації, в обхід санкцій встановили німецьке фільтраційне обладнання фірми inge GmbH.

Про це повідомляють "Радіо Свобода" та литовський мовник LRT.

Литовській журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії "Воронеж-Аква" - одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очистку води. На відео з цих ТЕС видно, які саме тут встановлені фільтраційні установки. Такі ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на іншому відео – місцевого телеканалу "Вести Севастополь".

Журналісти з’ясували, що виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH.

Обладнання імпортували у 2018 році з Литви. Продавцем була зареєстрована в Каунасі фірма Run Engineering.

Директор Run Engineering Повілас Медекша заявив, що його компанія обладнання компанії Inge GmbH в Крим не постачала "Ми експортували обладнання, а не мембрани, які вимагають ліцензії. Це як експортувати автомобіль, але не двигун. Ми їх не постачаємо, підприємство купує їх самостійно. Це можуть бути німецькі, голландські, японські, китайські виробники", - заявив він.

Втім, дані російської митниці свідчать, що в той день, коли Run Engineering позбавили ліцензії, з Литви до компанії «Воронеж-Аква» надійшли саме німецькі мембрани.

Німецька компанія Inge GmbH, чиє обладнання потрапило у Крим, зареєстрована у місті Грайфенберг, де має своє виробництво. Власник цього бізнесу – американська корпорація DuPont.

Там заявили, що "компанія Inge GmbH ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється цьому замовнику, буде використовуватися не за вказаним замовником пунктом призначення".

Нагадаємо, що Таврійську і Балаклавську ТЕС у Криму побудували в 2018 році, після того як Україна зупинила поставки електроенергії на окуповану територію.

На них встановлено газотурбінні установки Siemens, які також було поставлено в Крим в обхід санкцій.