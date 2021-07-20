Чернишов: Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25-ти індустріальних парків протягом найближчих трьох років

Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689.

Завдяки розбудові індустріальних парків десятки тисяч осіб в Україні зможуть отримати робочі місця з гідною заробітною платою. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час панельної дискусії на форумі "Україна 30.Трудові ресурси", повідомили у пресслужбі міністерства.

"Протягом найближчих трьох років уряд планує побудувати інфраструктуру для мережі з двадцяти п’яти індустріальних парків за державні кошти. Це забезпечить створення сотень тисяч робочих місць в суміжних галузях економіки. Хочу відзначити, що індустріальні парки — це також майданчики для інвестицій українцями з-за кордону. Їхніми перевагами, зокрема, є низький «бар’єр входу» та зручність для нових інвестицій", — підкреслив міністр Олексій Чернишов.

Він додав, що нині Мінрегіон разом із Комітетом з економічного розвитку Верховної Ради, Мінекономіки та експертним середовищем задля створення базової інфраструктури та економічних стимулів підготували до другого читання законопроєкт 4416-1 щодо змін до базового закону про індустріальні парки. Зокрема, документ передбачає підтримку розвитку індустріальних парків через:

будівництво інженерно-транспортної інфраструктури індустріальних парків за кошти державного бюджету;

компенсацію відсоткових платежів по кредитах на господарську діяльність та облаштування цих парків.

Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689. Йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на десять років за його реінвестування в розвиток, звільнення від оподаткування митом та ПДВ ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням громади.

Очільник Мінрегіону також наголосив на важливості розбудови Центрів креативної економіки. На платформі подібних центрів будуть створювати ІТ-школи та креативні простори для навчання й коворкінгу. Центри допоможуть розвивати унікальні екосистеми підтримки високотехнологічного бізнесу в регіонах.

"Ми маємо зацікавити молодь, створити умови для смарт-підприємництва, навчити заробляти інтелектом", — зазначив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що у квітні Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про стимулювання розвитку індустріальних парків.

Індустральні парки - це облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники ІП можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, науково-дослідну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.