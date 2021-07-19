У Мінфіні розповіли, як зростатиме мінімальна зарплатня до 2024-го

Бюджетна декларація на 2022-2024, яка 15 липня була підтримана Верховною Радою України, передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Так, з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:

1 січня 2021 року – 6000 тис. грн

1 грудня 2021 року – 6500 тис. грн

1 жовтня 2022 року – 6700 тис. грн

1 січня 2023 року – 7176 тис. грн

1 січня 2024 року – 7665 тис. грн

"Таким чином, у 2024 році «мінімалка» порівняно з теперішнім роком зросте на 1665 грн і становитиме 7665 гривень", - зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, що у червні Кабінет міністрів вперше затвердив трирічну бюджетну декларацію. У 2020 році Верховна Рада дозволила Кабінету міністрів не подавати бюджетну декларацію на 2021-2023 роки у зв'язку з пандемією коронавірусу, тому перша трирічна бюджетна декларація припала на 2021 рік.

У документі зазначено показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про Бюджетну декларацію на 2022-24 роки, яка раніше була затверджена урядом.