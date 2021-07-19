​Країни ОПЕК+ домовилися про щомісячне збільшення видобутку нафти

Нафтові країни повернуть на ринок обсяги, які урізали рік тому.

19-а міністерська зустріч країн ОПЕК+, яка почалася ще на початку липня, завершилась 18 липня угодою про поступове збільшення видобутку.

На сайті картелю повідомляється, що країни-учасниці минулорічного договору ОПЕК+, який призвів до найбільшого в історії скорочення видобутку нафти, домовилися продовжити його дію до 31 грудня 2022 року.

У квітні 2020 року в розпал пандемії та обвалу попиту на нафту країни ОПЕК+ погодили скорочення видобутку на 9,7 млн барелів на добу. Відтоді частина цього обсягу повернулася на ринок, і зараз скорочення становить близько 5,8 млн барелів на добу.

Зараз країни ОПЕК+ домовилися повернути решту до кінця вересня 2022 року рівними порціями по 400 тисяч барелів на добу в місяць, починаючи з серпня 2021 року.

У грудні 2021 року нафтовидобувні країни зроблять переоцінку ринку та показники країн-учасниць.

Міністерська домовленість також передбачає, що з 1 травня 2022 року буде переглянуто базові рівні на видобуток нафти, від яких розраховується скорочення видобування, для п'яти країн.

Наступна міністерська зустріч призначена на 1 вересня.