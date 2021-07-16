На Сумщині запрацювало оновлене приймальне відділення обласної лікарні

У закладі зробили сучасну експрес-лабораторію, кабінет зі встановленим комп’ютерним томографом, кабінети для лікарів, санітарні кімнати.

Запрацювало перше на Сумщині приймальне відділення, оновлене у рамках «Великого будівництва» Президента Володимира Зеленського. Мова йде про відділення екстреної медичної допомоги Сумської обласної клінічної лікарні, яке відремонтували та оснастили сучасною медтехнікою. Про це повідомила Сумська ОДА.

«Це перше приймальне відділення, яке ми відкриваємо на Сумщині в рамках Програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Сюди вже від завтра будуть надходити пацієнти з невідкладними станами. У відділенні 17 ліжок, 6 із них – реанімаційні. Вони обладнані сучасними моніторами, є централізована подача кисню і кисневі концентратори. Раніше подібні палати ми бачили лише в закордонних фільмах, а сьогодні вони доступні жителям нашої області», – зазначив очільник області Дмитро Живицький.

У закладі також зробили сучасну експрес-лабораторію, кабінет зі встановленим комп’ютерним томографом, кабінети для лікарів, санітарні кімнати. У відділенні працюватимуть кабінети бронхоскопії, ендоскопії, ультразвукової діагностики, комп’ютерної діагностики. Там обладнали інфекційний бокс, дитячу палату і навіть палату для хворих із психічними розладами.

Голова ОДА пояснив, що на перепланування та реконструкцію цього відділення було витрачено близько 16 млн грн. Це кошти державного, обласного бюджету та власні кошти лікарні. Крім того, за 18 млн грн. з державного бюджету було придбано комп’ютерний томограф.

«У таких сучасних умовах медичним працівникам буде легше використовувати всі свої знання та вміння і рятувати життя пацієнтів», – наголосив начальник управління охорони здоров’я ОДА Сергій Бутенко.

Усього на Сумщині в рамках програми «Велике будівництво» буде оновлено 7 приймальних відділень. Чотири з них планується відкрити протягом місяця, розповів Живицький.

«Вони вже добудовані. Наразі в Охтирській та Шосткинській ЦРЛ і Сумській центральній міській клінічній лікарні також вже встановлені комп’ютерні томографи, оформлюються відповідні дозволи на введення їх в експлуатацію, персонал проходить навчання», - навів його слова сайт ОДА.