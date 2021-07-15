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Праву сторону на трасі Київ-Бориспіль відкриють уже на цих вихідних, - Кирило Тимошенко

Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні.

Праву сторону на трасі Київ-Бориспіль відкриють уже на цих вихідних, - Кирило Тимошенко

Роботи з влаштування покриття на правому проїзді траси Київ — Бориспіль завершуються вже на цих вихідних. Далі дорожні бригади переходять на ліву сторону магістралі. Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.

«Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено правий проїзд, який от-от вже буде відкритий для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня», - заявив заступник голови Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

Він нагадав, що ця ділянка маршруту М-03 Київ — Харків є у переліку об’єктів інфраструктури, які будуть завершені до 30-ї річниці Незалежності України у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Серед інших подібних об’єктів: маршрут Київ — Кишинів, Південний обхід Дніпра, «Дорога Єдності» Стрий — Ізварине, траса Н-13 Львів — Самбір — Ужгород.

Маршрут Київ-Бориспіль оновлюють вперше за 17 років — наразі тут працюють 164 одиниці техніки та понад 150 працівників.

«17-кілометрова ділянка Київ-Бориспіль генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тис. машин на добу. Для нас критично важливо підтримувати її стан у хорошому стані — і ми на тому етапі, коли експлуатаційного утримання вже не достатньо», - пояснив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його оцінками, після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років. Для контролю за перевантаженням буде встановлено майданчик зважування-в-русі.

«Наголошую — міжнародний аеропорт «Бориспіль» та маршрут від нього до столиці — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому наразі ми докладаємо максимум зусиль, щоб ці об’єкти були взірцевими», - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що план програми на цей рік – збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.

 

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