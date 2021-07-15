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Рада прийняла базовий закон про "Дія City"

Спецрежим для IT-галузі планують запустити до Нового року.

Рада прийняла базовий закон про "Дія City"
Фото: Mika Baumeister

Верховна Рада в четвер прийняла другому читанні та в цілому законопроєкт №4303 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Його підтримали 262 народних депутата.

Пресслужба Мінцифри повідомила, що законопроєкт визначає загальні засади функціонування спеціального режиму "Дія City" для ІТ-компаній. Вони стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента "Дія City".

Він також вводить поняття гіг-контрактів, які поєднують гнучкість фрілансу та соціальні гарантії.

Спеціальний режим "Дія City" запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною.

Його резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Спеціальний режим передбачено для компанії, які займаються програмуванням, виданням комп'ютерних ігор чи іншого програмного забезпечення, освітньою діяльністю у галузі інформаційних технологій, обробкою даних, організацією кіберспортивних змагань, постачанням послуг з обігу криптовалют, робототехнікою тощо.

"Головна мета Дія City - стимулювати розвиток України як цифрової держави. Завдяки проєкту ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни - зараз частка становить близько 3,7-4,2%. Крім цього, доходи IT-галузі в Україні можуть значно збільшитись (з $6 млрд до $16,5 млрд), а кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тис. до 2025 року", - йдеться в повідомленні.

Спецрежим "Дія City" планують запустити до Нового року.

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